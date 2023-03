Święto Gofra i słodkie powitanie wiosny w Unisławiu. Zobaczcie zdjęcia z imprezy

W kuchni Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu lokalne specjały serwowano od południa do godzin wieczornych. Chętnych osób do skosztowania słodkich wypieków - w pierwszym dniu wiosny - nie brakowało. Do wyboru były tradycyjne z cukrem pudrem, jak i śmietaną, a także z różnymi owocami. Bez względu na dodatki - gofry były przepyszne, co potwierdzali uczestnicy wydarzenia. Gospodynie odwiedził również wójt gminy Unisław, Jakub Danielewicz, aby skosztować wypieków i zaprosić mieszkańców do udziału w wydarzeniu.