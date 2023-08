Święto Noteci uczczono w Nakle imprezą na przystani rzecznej. Nie ostatnią tego lata [zdjęcia]

- Przygotowaliśmy wiele atrakcji, zachęcam do odwiedzenia stoisk. Przedstawiciele urzędu miejskiego opowiedzą o programie „Czyste Powietrze”. Jeśli nie wymieniliście jeszcze pieca czy planujecie termomodernizację to tutaj otrzymacie wszystkie informacje. Obok są stoiska związane z „Nadnotecką Marką”. To marka która weszła na rynek niedawno. Są to produkty lokalnych wytwórców z terenów nadnoteckich – informował gości ze sceny Michał Dubkowski, dyrektor Nakielskiego Ośrodka Kultury.