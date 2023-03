Święto teatru w Grudziądzu. Na scenie "Arcadia. Spektakl lamentacyjny bez słów" [zdjęcia]

Grudziądzka Wiosna Teatralna 2023

A już 1 kwietnia w ramach kolejnej festiwalowej odsłony Grudziądzkiej Wiosny Teatralnej "Odlot" Teatru Współczesnego ze Szczecina.

- Z pewnością to przedstawienie będzie dużym zaskoczeniem: sala teatralna zmieni się halę odlotów, a udział w nim będą brali zarówno aktorzy jak i widzowie. Znajdziemy tu odniesienia do katastrofy smoleńskiej, która jest trudnym tematem ale współczesnym. "Odlot" pokaże nam podział społeczeństwa, ale w tak dobry sposób że osoby z jednej jak i drugiej strony tzw. barykad powinny go obejrzeć i wyciągnąć wnioski - zaprasza Ewelina Dąbrowska z teatru w Grudziądzu.

Grudziądzka Wiosna Teatralna 2023 Program

"Znachor"

- Nie będzie to ani adaptacja telewizyjna, ani literacka. To będzie "Znachor" jakiego nie znacie z muzyką na żywo, świetnymi aktorami. Będzie powiązanie ludowości z nowoczesnością - zapowiada Ewelina Dąbrowska.

"Kłamstwo"

Ostatnia festiwalowa propozycja to "Kłamstwo" Kompanii Teatralnej z Warszawy . Termin to 22 kwietnia. Początek o godz. 19. Bilety są po 80 zł (normalny) i 70 zł (ulgowy).

- Typowa intryga. Dwa małżeństwa, dwie pary przyjaciół, dwie pary kochanków...- o "Kłamstwie" mówi Ewelina Dąbrowska. - Ten spektakl będzie już takim oddechem. Po ciężkim "Testamencie Marii" przechodzimy do "Kłamstwa" czyli grzechu rozpusty, który przywołuje nam często uśmiech na twarzy. Ten najczęściej sobie wybaczamy. I to będzie ostatnia konkursowa propozycja programowa Grudziądzkiej Wiosny Teatralnej.

Poza konkursem Grudziądzkiej Wiosny Teatralnej

23 kwietnia zostanie zagrane "Kora. Falowanie i spadanie" Bałtyckiego Teatru Dramatycznego z Koszalina.

- Kora była i jest królową: talentu, charakteru. Zawsze była nieugięta, mówiła to co myślała i często była odbierana jako osoba zadufana w sobie. Charakteryzowała ją pycha. To jest ta pycha, którą chciałabym aby była odebrana jako pewność siebie - mówi Ewelina Dąbrowska. - To będzie życie Kory przeplatane jej genialnymi utworami, w genialnej aranżacji. Kora wierzyła w sny. Chcielibyśmy właśnie zakończyć Wiosnę snem, pokazując że pycha potrafi mieć też swoje dobre strony.