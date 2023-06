Sytuacja na rynku pracy we Włocławku i powiecie. Handel i usługi zatrudniają u nas najchętniej

Sytuacja na rynku pracy we Włocławku i powiecie włocławskim jest stabilna. Bezrobocie nie rośnie. Jeśli zaś chodzi o oferty pracy, to spadek został wyhamowany.

W Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku obserwuje się ostatnio dużą rotację, jeśli chodzi o bezrobotnych. Bezrobocie spada. A to oznacza, że z rejestru bezrobotnych wykreślane są kolejne osoby. - Ale też jest sporo nowych rejestracji - podkreśla Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.

Dotyczy to między innymi tych osób, które miały zawarte umowy na czas określony i pracodawcy nie zdecydowali się na przedłużenie zatrudnienia, tłumacząc się między innymi tym, że koszty pracy wciąż rosną. Przypomnijmy, że od 1 lipca najniższe wynagrodzenie ma wynieść 3 tys. 600 złotych brutto. Obecnie to 3 tys. 490 złotych brutto. Są jednak i tacy pracodawcy, jak ci, którzy zainwestowali w Brzeskiej Strefie Gospodarczej, którzy po pół roku wstrzymywania się z zatrudnieniem, znów przyjmują. Ale są to raczej zatrudnienia na poziomie kilku niż kilkudziesięciu pracowników.

Ze strony pracodawców widoczne są także starania zmierzające do uzyskania w PUP różnych form wsparcia. Chodzi o refundację kosztów zatrudnienia w ramach na przykład stażów, robót publicznych, prac interwencyjnych. W ciągu pięciu miesięcy tego roku PUP we Włocławku wydał już na tego typu wsparcie pracodawców 60 procent zaplanowanych funduszy.

Z ostatnich danych wynika, że we włocławskim PUP zarejestrowanych jest 7 tysięcy 300 bezrobotnych. Wskaźnik bezrobocia w mieście to 8 procent, w powiecie włocławskim - 14,3 procent. Ale od dawna wiadomo, że nie wszyscy zarejestrowani rzeczywiście szukają pracy. Część osób rejestruje się,żeby mieć ubezpieczenie zdrowotne, otrzymywać wsparcie z pomocy społecznej. Są w tej grupie też dłużnicy alimentacyjni, którzy starają się, żeby nie otrzymać propozycji pracy, a zwykle zatrudniają się w szarej strefie.

Inna kwestia, że kompetencje poszukujących pracy we Włocławku i powiecie włocławskim nie zawsze odpowiadają na oczekiwania pracodawców. No i z odpowiedzią na oczekiwania płacowe pracowników też jest problem. Bo na starcie najczęściej oferowana jest najniższa krajowa.

Z informacji przekazanych nam przez dyrektor PUP we Włocławku wynika, że w ostatnich miesiącach napływa coraz więcej ofert pracy. W ciągu pierwszych miesięcy tego roku do dyspozycji bezrobotnych było 3 tysiące 234. To co prawda mniej niż w tym czasie w roku ubiegłym, ale tendencja w ostatnich dwóch miesiącach jest rosnąca. Dla kogo jest praca we Włocławku i powiecie włocławskim? Przed wybuchem wojny w Ukrainie to przemysł w naszym regionie potrzebował najwięcej pracowników. Ale to się zmieniło. Obecnie 22 procent spośród wszystkich ofert pochodzi z przemysłu. - Ale na przełomie tego i ubiegłego roku to było 15 procent - dodaje dyrektor Jackowska. Podobną liczbę ofert pracy co z przemysłu ma PUP we Włocławku z budownictwa. Z tego sektora gospodarki też pochodzi 22 procent wszystkich ofert. Ale nie tak dawno temu zapotrzebowanie na pracowników w budownictwie było większe. Liczba ofert sięgała 30 procent.

Największe zapotrzebowanie na pracowników zgłaszają ostatnio handel i usługi. Wśród poszukiwanych pracowników są fryzjerzy, pielęgniarki, mechanicy samochodowi, magazynierzy.

