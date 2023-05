Szajka włamywaczy do mieszkań w Bydgoszczy, Toruniu i Grudziądzu rozbita [zdjęcia]

Sprawa ta ma charakter rozwojowy. Trwa gromadzenie i analiza materiału dowodowego dotyczącego ustalenia miejsc, gdzie doszło do włamań i wysokości strat, które spowodowali swoją działalnością aresztowani. Z informacji, które posiadają kryminalni wynika, że zatrzymani mogli dokonać włamań oraz ich usiłowań do mieszkań m.in. w Toruniu i Grudziądzu oraz w ok. 30 innych miastach na terenie całego kraju.

KWP Bydgoszcz