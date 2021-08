Szczepionkobus odwiedzi Ciechocinek. Każdy będzie mógł się zaszczepić podczas imprezy w parku Zdrojowym

W Ciechocinku zaszczepimy się bez rejestracji

Wspólnie z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy 22. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny zaprasza 7 sierpnia do parku Zdrojowego – w pobliże muszli koncertowej. W #szczepionkobusie będzie można się zaszczepić jednodawkową szczepioną Johnson&Johnson lub dwudawkową – Pfizer.

Dzięki współpracy z Urzędem Miejskim w Ciechocinku, czas spędzony w parku umilać będą występy w muszli koncertowej. I tak w muzyczną podróż w lata 60., 70. i 80. zabierze nas zespół Winyl Band. Tuż po nim wystąpi Inez&Cygański Tabor.

Zwieńczeniem wieczoru w ramach obchodów 185-lecia Uzdrowiska, zaplanowano XXIII Festiwal Operowo-Operetkowy. Cały festiwal to kilka dni wypełnionych najwyższej klasy muzyką. Zaczyna się z wysokiego C, galowym koncertem w muszli koncertowej, by później przenieść się do kameralnych wnętrz Teatru Letniego, gdzie podziwiać można mistrzów operetki, najpiękniejsze duety.