Szczepionkobus w powiecie mogileńskim. Zachęcają do szczepień. Wójt Jezior Wielkich: "Każdego dnia bałem się, czy dożyję kolejnego"

- Apeluję o to, żebyśmy się szczepili. To że koronawirus będzie się rozprzestrzeniać, jest pewne. Warto się zaszczepić. Osoba zaszczepiona nie trafi do szpitala, nie będzie musiała być podłączona pod respirator. To jest walka o życie, walka o to, by system zdrowia był wydolny - mówił wojewoda.