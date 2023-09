"Szczęśliwej drogi już czas". Kibice Abramczyk Polonii Bydgoszcz komentują mecz półfinałowy w Rybniku

49:41 to wynik pierwszego meczu półfinałowego ROW Rybnik - Abramczyk Polonia. - Nie jest to ani dużo, ani mało. Te osiem punktów to nie jest mała zaliczka ROW-u Rybnik, patrząc na to, że w Bydgoszczy również będą mogli stosować zastępsto zawodnika. Będziemy musieli się mocno napracować, żeby to odrobić - komentował po meczu Jacek Woźniak, trener bydgoskiej drużyny.

Wszyscy zdawali sobie sprawę, że bydgoską drużynę czeka trudne zadanie. Mimo że rywale jechali bez kontuzjowanego Patricka Hansena, Abramczyk Polonia również była mocno osłabiona. Ze składu wypadł najlepszy zawodnik drużyny Wiktor Przyjemski. A bydgoska ekipa, w przeciwieństwie do drużyny ROW, nie mogła korzystać z zastępstwa zawodnika.

