Szef policji w Kujawsko-Pomorskiem zarobił w ubiegłym roku ponad 241 tys. zł. Komendanci dostali podwyżki

Wynagrodzenie z tytułu kierowania strukturami policji w bydgoskiej komendzie wojewódzkiej wrosło w stosunku do stanu deklarowanego w 2022 roku. Z oświadczenia opublikowanego przez nadinsp. Leciejewskiego w ubiegłym roku wynika, że jego przychód wyniósł nieco ponad 215 tys. zł. Za to deklarowane oszczędności były nieco wyższe, niż w deklaracji złożonej w marcu tego roku, bo wynosiły 55 tys. zł. Na stronie Komendy Głównej Policji są również do wglądu zarchiwizowane oświadczenia z poprzednich lat. I tak, można dowiedzieć się, że w całym 2019 roku przychód komendanta wyniósł prawie 194,5 tys. zł.