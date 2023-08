Szef polskiej misji: To była najlepsza uniwersjada w historii

– Nikt się nie spodziewał takiego wyniku, ale pewnie wszyscy po cichu liczyliśmy, że to będzie dobra uniwersjada i wszyscy jesteśmy szczęśliwi, bo atmosfera jest wyśmienita. Więcej, niż trzydzieści procent naszych zawodniczek i zawodników wraca do kraju z medalami, więc to na pewno jest znakomity wynik. Mamy wiele rekordów życiowych, są rekordy uniwersjady, jest kwalifikacja olimpijska, więc to pokazuje, że rywalizacja stała naprawdę na wysokim poziomie – mówi szef polskiej misji uniwersjadowej, sekretarz generalny Akademickiego Związku Sportowego Dariusz Piekut.

– Myślę, że Chengdu przejdzie do historii z wielu powodów, bo to była świetnie zorganizowana uniwersjada. Oczywiście, jest jakieś tego tło, ale jeśli chodzi o starty, organizację zawodów, obiekty, warunki, logistykę to organizatorzy absolutnie podnieśli poprzeczkę bardzo wysoko – dodaje Piekut.

Warto podkreślić, że to druga uniwersjada w 2023 roku, w której polscy sportowcy spisali się tak dobrze. W styczniu w Lake Placid rywalizowali sportowcy w dyscyplinach zimowych, a biało-czerwoni też spisali się wyśmienicie zdobywając siedemnaście medali.

– W Lake Placid mieliśmy piąte miejsce w klasyfikacji medalowej i teraz też mamy piąte. W letniej uniwersjadzie na piątym miejscu chyba nigdy nie byliśmy. Wydaje mi się, że to trochę jeszcze efekt pandemicznej przerwy, tęsknoty za startami i głodem zwycięstwa. Ale także na pewno dobrej myśli szkoleniowej, bo trzeba przyznać, że rzeczywiście mamy dobre wyniki. Będziemy pracować, żeby za dwa lata pobić ten rekord, choć będzie to na pewno bardzo trudne. Mogę zapewnić, że my jako Akademicki Związek Sportowy zrobimy wszystko, by ta Akademicka Reprezentacja Polski wypadała jak najlepiej – powiedział Dariusz Piekut.