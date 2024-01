Sześć ofert w przetargu na obwodnice w ciągu drogi krajowej nr 25 w Kujawsko-Pomorskiem

Obwodnice na DK 25 zmniejszą ruch tranzytowy w miastach

Obie obwodnice zostaną zrealizowane jako jedno zadanie w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku. Prace budowlane zaplanowano na lata 2026-2028.

Obwodnica Kamienia Krajeńskiego - przebieg

Obwodnica Kamienia Krajeńskiego będzie miała długość 2,5 km. Przebiegać będzie od ronda w ciągu ul. Sępoleńskiej, przejdzie mostem nad rzeką Kamionką i włączy się do obecnej DK 25 niedaleko miejscowości Orzełek.

Obwodnica Sępólna Krajeńskiego - przebieg

Obwodnica Sępólna Krajeńskiego będzie dłuższa - będzie miała długość 6,4 km. Najpierw poprowadzi mostem nad rzeką Sępolenką, a linię kolejową Chojnice - Nakło przetnie pod wiaduktem kolejowym. Dalej trasa będzie prowadzić równolegle do linii kolejowej. Na przecięciu z drogą wojewódzką nr 241 ma powstać rondo, a w miejscu przecięcia doliny rzeki - most. W miejscu włączenia do obecnej dk 25 postanie kolejne rondo.

(źródło: PAP)