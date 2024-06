Sześć szkół na Kujawach i Pomorzu zostanie zamkniętych od września. Uczyło się w nich bardzo mało uczniów

- To szkoły, do których uczęszczało bardzo mało uczniów - mówi Grażyna Dziedzic, kujawsko-pomorska kurator oświaty. - W niektórych z nich uczyło się po 20-30 osób, a nawet mniej. Decyzje o likwidacji poprzedzone były konsultacjami z rodzicami i mieszkańcami. O zamknięcie tych szkół wnioskowały do nas samorządy, które były organami prowadzącymi te placówki oświatowe.