Szlachetna Paczka w Kujawsko-Pomorskiem - trwa nabór. Co zrobić, żeby zostać wolontariuszem?

Szlachetna Paczka to program społeczny, który umożliwia pomoc najbardziej potrzebującym w całej Polsce, także na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Wolontariusze docierają lokalnie, do rodzin oi osób samotnych czekających na wsparcie, poznają ich historie, najważniejsze potrzeby i pośredniczą w przekazywaniu tego, co potrzebują. W całej Polsce potrzeba 7600 osób.