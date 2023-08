Kto najlepiej prowadzi ciągnik? Rolnicy z Kujawsko-Pomorskiego w nowym programie w TTV

Paweł i Piotr mają 39 i 33 lata. Paweł pracuje w Bydgoszczy jako kontroler jakości w korporacji, ale jego serce jest w oddalonym o 40 km Nadborowie w powiecie żnińskim, gdzie się wychował i prowadzi odziedziczone po ojcu gospodarstwo. Przez cały rok spędza tam z żoną każdy weekend. Do Bydgoszczy przeprowadził się kilka lat temu po rozwodzie, by być blisko córki, ale chce wrócić na wieś. Kilka razy do roku jeździ też z Piotrem świadczyć usługi rolnicze w całej Polsce i za granicą. Paweł uważa, że z Piotrem w prowadzeniu ciągników nie mają sobie równych. Piotr jest kierownikiem usług w firmie świadczącej usługi rolnicze. Wychowywał się na gospodarstwie. Poza standardową pracą, kilka razy w roku jeździ z Pawłem na dodatkowe roboty - sianie, oranie, nawet do Bułgarii.