Szlachetna Paczka w Sępólnie: blisko 60 rodzin czeka na pomoc

W każdym powiecie akcję koordynują wolontariusze. To oni wyszukują rodziny, którym należy pomóc. W powiecie sępoleńskim zaangażowanych jest ich 19, którzy odwiedzili w tym roku ponad 60 rodzin.

- W tej chwili jesteśmy na etapie otwartej bazy rodzin. Oznacza to, że potencjalni darczyńcy mogą odwiedzić nasz rejon w systemie i sprawdzić jakie rodziny są potrzebujące i według tego, co te rodziny potrzebują, wybrać daną rodzinę i jej pomóc Na tę chwilę mamy 54 rodziny w systemie, a będzie jeszcze kilka. Niektóre rodziny odwiedziliśmy bez wpisywania do systemu – mówi Robert Czerechowski, lider rejonu Sępólno Krajeńskie.