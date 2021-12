Szlachetna Paczka w Sępólnie i Więcborku 2021 po raz kolejny spełniła marzenia ludzi w potrzebie [zdjęcia]

41 rodzin, 19 wolontariuszy i 3 dni Weekendu Cudów– to liczby dotyczące tegorocznej akcji Szlachetna Paczka w Sępólnie Krajeńskim, która obejmuje gminę Sępólno, Kamień i Sośno. Szlachetna Paczka to ogólnopolska akcja pomocowa oparta na pracy z darczyńcami i wolontariuszami. Od 2001 roku osobom ubogim, chorym lub w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej przygotowywane są paczki zawierające najbardziej potrzebne im produkty. Te osoby potrzebują podstawowych rzeczy takich jak żywność, środki czystości, sprzęt AGD, meble, ale też opał, odzież zimową przed zbliżającą się zimą, a także sprzęt rehabilitacyjny. Istotą Szlachetnej Paczki jest organizowanie pomocy dla osób faktycznie jej potrzebującej. Na darczyńców z pewnością nie mogą liczyć osoby, które mają problem z nałogami, roszczeniowe lub ukrywające swoją prawdziwą sytuację materialną. Wolontariusze po rozeznaniu potrzeb każdej z rodzin, starają się pozyskać sponsorów, którzy są skłonni zorganizować zakupy do przygotowywanej paczki.