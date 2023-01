Szlaki turystyczne Kujaw i Pomorza. W te miejsca można wybrać się nawet w styczniu

W czwartek 5.01.2023 od godz. 17:00 Klub Turystów Pieszych "Wędrownik" RO PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy zaprasza na zebranie klubowe do świetlicy Regionalnego Oddziału PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy, przy ul. Sienkiewicza 1/I (w podwórzu po prawej). Można odebrać zaległe znaczki i legitymacje.

Z nurtem kujawsko-pomorskiej Wisły aż do Bałtyku, w zimowym anturażu. Mamy zdjęcia!

W niedzielę 8.01 Klub Turystów Pieszych „Wędrownik” RO PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy zaprasza na rajd po niebieskim Szlaku Brdy. Trasa pieszej wędrówki: Myślęcinek - Rynkowo – Las Bożenkowo - Smukała - ok. 12 km. Zbiórka: godz. 9:00 na pętli tramwajowej Las Gdański. Dojazd tramwajami linii nr 2 i 10. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są przestrzegać aktualnych zaleceń związanych z ochroną przeciw COVID 19. Szczegółowe informacje u organizatora: Marek Rybczyński tel. kom. 507 417 275.

W środę dnia 11.01 o godz. 17:00 Bydgoski Klub Turystyki Rowerowej "Gryf" RO PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy zaprasza wszystkich członków i przyjaciół klubu na spotkanie do świetlicy Regionalnego Oddziału PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy, przy ul. Sienkiewicza 1/I. Podczas spotkania będzie można nabyć znaczek jubileuszowy i inne gadżety klubowe.

Zima w Borach Tucholskich

W sobotę 14.01 odbędzie się rajd krajoznawczy pn. 18. Zima w Borach Tucholskich – Borowiackie Uroczyska. W programie: wędrówka po borowiackich lasach i bagnach, w otoczeniu rzek i jezior – trasa zostanie wybrana w zależności od warunków pogodowych (ok. 15 km). Dojazd autokarem. Zbiórka 6:20 przy Leroy Merlin (ul. Toruńska 101), odjazd 6:30 w sobotę (z Fordonu – przystanek Twardzickiego/ Witosa zbiórka o 6:00). Powrót do Bydgoszczy około 19:00. Koszt przejazdu ok. 50,- zł (uzależniony od ilości uczestników i długości dojazdu). Liczba miejsc ograniczona. Organizator zastrzega sobie zmiany w programie i prosi o zabranie odpowiedniego obuwia turystycznego (warto założyć stuptuty) - teren pagórkowaty, częściowo podmokły i bagienny. Plan: Dolina Brdy, Mały Kanał Brdy, Suchy Kanał, Dolina Zwierzynki. Szczegółowe informacje i zapisy u organizatora - Tadeusz Frymark Kontakt: tel. 602 239 253 e-mail [email protected]