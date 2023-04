Ranking miast

Niektórzy twierdzą, że wywieszanie chociażby na klatkach schodowych list z nazwiskami dłużników zadziałałoby jak straszak i zaczęliby spłacać zaległości. - Upublicznianie informacji o ogólnym zadłużeniu mieszkańców mogłoby zwiększyć świadomość lokatorów w kwestii nieterminowych wpłat i wpłynąć na budżet spółdzielni - uważa Katarzyna Mikołajczyk z KRD BIG. - Mieszkańcy dostaliby odpowiedź na nurtujące ich pytania: dlaczego plac zabaw dla ich dzieci nie został postawiony, a klatka schodowa wciąż nie przeszła obiecanego jakiś czas temu remontu. Poczuliby się wtedy współodpowiedzialni za finanse. Niektórych mogłoby to zmotywować do szybszej spłaty swoich zaległych czynszów i zobowiązań na rzecz spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej.

Spotkania lokatorów

Możliwe jednak, że niedoinformowani sami są sobie winni. Z badań wynika, iż odsetek osób posiadających wiedzę na temat ogólnego zadłużenia mieszkańców, jest podobny do odsetka osób, które uczestniczyły we wszystkich spotkaniach zarządców z mieszkańcami. - Niestety, prawie połowa, bo prawie 47 proc. ankietowanych nie uczestniczy w organizowanych przez spółdzielnię spotkaniach członków - zaznaczają w KRD. - Zaledwie co piąty badany brał udział w jednym z trzech spotkań. Osoby, które uczestniczyły we wszystkich organizowanych spotkaniach, stanowią natomiast trochę ponad 17 proc. ogółu badanych.