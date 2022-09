Szpital w Brodnicy był zaworem bezpieczeństwa w pandemii, ale niektórzy mają obawy

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy Dariusz Szczepański podkreślił, że szpital w Brodnicy nie ma problemu z kadrą

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy Dariusz Szczepański przekazał podczas komisji, że brodnicki szpital cały czas podejmuje działania mające na celu pozyskanie i utrzymanie kadry medycznej, m.in. finansując studiującym pracownikom szpitala 50% czesnego, współpracując z 22 uczelniami wyższymi w zakresie praktycznej nauki zawodu w szpitalu oraz mając atrakcyjny model płacowy.

- Dzisiaj nie ma żadnego zagrożenia, jeśli chodzi o kadrę pielęgniarską i nie będzie tego zagrożenia przynajmniej do czasu, gdy ja pracuję

- powiedział Dariusz Szczepański, dyrektor ZOZ w Brodnicy. Jak dodał, pod koniec września 2022 r. w brodnickim szpitalu pracuje 186 pielęgniarek i położnych i ok. 85 lekarzy. Z racji, że podczas komisji zwracano szczególną uwagę na kadrę pielęgniarską, podkreślono, że w 2022 r. w szpitalu zostało zatrudnionych 10 pielęgniarek (do 28.09.), podczas gdy 6 przeszło na emeryturę. Co więcej, dyrektor lecznicy dodał, że na niektórych oddziałach jest więcej pracowników niż jest wymagane.