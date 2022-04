Szpital w Tucholi dostanie tomograf. Prezes Katulski podpisał umowę na dotację z wojewodą kujawsko-pomorskim [zdjęcia]

Szpital w Tucholi dostał 2 mln zł na zakup tomografu. - Będziemy potrzebować trochę więcej - mówi Jarosław Katulski, prezes szpitala w Tucholi. - Umowa przewiduje, że wszystkie dodatkowe wydatki są po naszej stronie . My się z tym liczyliśmy. Zakupimy takie urządzenie, jakie z punktu widzenia naszego szpitala jest optymalne, najbardziej dla nas dopasowane.

W Tucholi przy wyborze tomografu zwracać też będą uwagę, żeby koszty eksploatacji były jak najmniejsze, a warunki gwarancji - najkorzystniejsze. Katulski podkreśla, że zgodnie z umową zadanie musi być zrealizowane do końca września. A to nie jest to takie proste: - Raz, że musimy się zastanowić nad trybem zakupu, bo to nie jest tak, że idę do sklepu i kupuję tomograf. Wiemy, co chcemy, ale są różne firmy, które oferują sprzęt. Prawnik zdecyduje, czy to będzie pełne postępowanie czy uproszczona forma.

Sam wybór to jedno, drugie - termin dostawy i montaż, który wiąże się z tym, że trzeba zdemontować stary tomograf. Jakiś czas w lecznicy nie będzie więc tomografu. Pilne badania będą wówczas wykonywane, gdzie indziej, a planowe, być może, zostaną na jakiś czas zawieszone. Taka przerwa, nazwijmy ją technologiczną, może potrwać dwa czy trzy tygodnie.

Nowy sprzęt z założenia będzie mieć większą rozdzielczość i szereg innych możliwości wynikających z postępu cyfrowego.