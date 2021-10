„Szpital Wspólnym Dobrem” i Wioleta Łańska z Więcborka „Krajeńskimi Aniołami 2020” [zdjęcia]

Nagroda „Krajeński Anioł” przeznaczona jest dla uhonorowania tych osób, które w różny sposób niosą pomoc niepełnosprawnym, wspierają ich działania oraz krzewią ideę bezinteresownej działalności na rzecz drugiego człowieka. To nagrody pod patronatem starosty sępoleńskiego przyznawana co roku decyzją Powiatowej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

W tym roku nie została przyznana nagroda „Krajeńskiej Iskierki”, za to przyznane zostały dwie „Krajeński Anioł 2020”.