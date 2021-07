Szubin. Groźby wobec pracowników przychodni zdrowia w Szubinie. Policja poszukuje mężczyzny

NOWE Bydgoszczanin dopłynął na desce SUP do Berlina, aby pomóc chorej dziewczynce. Zebrał prawie 15 tys. złotych

Jak już pisaliśmy, 23 czerwca bydgoszczanin Krzysztof Grzechowiak samotnie wypłynął na desce SUP do Berlina, aby pomóc zebrać pieniądze na leczenie 11-miesięcznej Adelki Motenko. Dotarł do celu, o czym poinformował w mediach społecznościowych.