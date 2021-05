Szubin. Nowy łącznik skomunikuje ul. Kcyńską z ul. Tysiąclecia [zdjęcia]

To jedna z inwestycji w powiecie nakielskim, na które udało się uzyskać dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Dotacja dla gminy Szubin wyniosła 983 tys. Całkowity koszt zaplanowanych robót to ponad 1 mln. 966 tys. zł. Prace powierzono wykonawcy ze Żnina. Ma on zbudować łącznik do 31 sierpnia br.