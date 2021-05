Szubin. „Poza grawitacją”. Nowa wystawa Natalii i Macieja Jelińskich

Wynajem mieszkania na kilka nocy cieszy się zdecydowanie mniejszą popularnością. Na rynku pojawił się nowy rodzaj turystów

Pandemia zmieniła rynek najmu. Zamiast wynajmu mieszkania na kilka nocy, coraz więcej osób decyduje się na pracę zdalną i mieszkanie poza dotychczasowym miejscem zameldowania przez co najmniej kilka miesięcy. - Ludzie przenoszą się do innych krajów, pracują na co dzień, a w wolnych chwilach podróżują- komentuje ekspert.