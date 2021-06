Szymon Hołownia przyjeżdża do Grudziądza. Będzie spotkanie otwarte dla mieszkańców

W czwartek, 17 czerwca Szymon Hołownia, lider "Polski 2050" przyjedzie do Grudziądza.

Najpierw spotka się z samorządowcami z okolic Grudziądza. Później - o g. 14.45 - w ogródku letnim restauracji Loft na Rynku Głównym w Grudziądzu - rozpocznie się otwarte spotkanie z sympatykami Polski 2050.

Tego samego dnia Hołownia odwiedzić ma również Kruszwicę oraz Włocławek.

Przypomnijmy, że Szymon Hołownia w Grudziądzu był m.in. we wrześniu 2017 roku. Było to spotkanie autorskie poświęcone jego działalności publicystycznej. Spotkanie to odbyło się w Bibliotece Miejskiej i poprowadził je Szymon Gurbin.