Ta "Wdówka" jest niczym wesoła bajaderka. XXIX Bydgoski Festiwal Operowy rozpoczęty

Czytaj też: Bydgoski Festiwal Operowy 2023 czas zacząć. Czas na wielkie operowe święto

Cała inscenizacja jest lekko zaśniedziała, stroje tu i ówdzie porwane, fryzury w zaskakujących kolorach i nieładzie, twarze schowane za makijaże rodem z filmu "Sweeney Todd" Tima Burtona. Zresztą odniesień i cytatów jest tutaj co niemiara: Hanna (urocza Magdalena Palkowska) to przecież Helen Bonham Carter z ról kostiumowych, zaś hrabia Daniło (zblazowany Piotr Friebe) - to Joker Jareda Leto z "Ligi sprawiedliwości". Do tego przerysowane postaci barona Zety (Bart łomiej Kłos) czy wicehrabi Cas kady (Damian Wilma), pana de St. Brioche (Krzysztof Zimny). Wykorzystujący swoją vis comica Camille de Rossillon ( Szymon Rona) i ten który "ukradł" widowisko - Niegus z interpelacji Jakuba Zarębskiego (Z największą przyjemnością - kwitujący każde polecenie ambasadora, marzący by być paryżaninem i zapowiadający 15 sekundową przerwę między aktem II i III). Rola drugoplanowa zagrana na granicy ryzyka, ale wszyscy - zarówno obsada, jak i twórcy widowiska: Jerzy Jan Połoński - reżyser, Mariusz Napierała - inscenizacja i scenografia, Anna Chadaj - kostiumy, Maciej Igielski - reżyseria świateł oraz Tomasz Jachimek opracowanie tekstu - wybrali na "jazdę na krawędzi", czerpiąc nie tylko z oryginału, ale puszczając oko do widzów, wplatając odniesienia do naszej codzienności.