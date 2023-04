Ta zabawka ze Świnką Peppą została wycofana ze sklepów w Polsce. "Może stanowić zagrożenie!" Sprawdź, czy ją masz - sklep zwraca pieniądze

Zabawka ze Świnką Peppą wycofana ze sklepów

dostępnej w sprzedaży między grudniem 2022 r. a marcem 2023 r., przyciski mogą zostać wyciągnięte, co może stanowić zagrożenie zadławienia dla dzieci (małe części) - czytamy w komunikacie UOKiK.

Przegląd bezpieczeństwa tego artykułu pokazuje, że przyciski mogą zostać wyciągnięte przy użyciu siły, co może stanowić zagrożenie zadławienia dla dzieci - ostrzega sklep.

- Artykuł jest sprzedawany od grudnia 2022 roku. Prosimy o zwrot tego artykułu do sklepu Action. Otrzymają Państwo zwrot kosztów zakupu nawet bez dowodu zakupu - czytamy w komunikacie. Jednocześnie sklep Action i firma Eldohm przeprasza za powstałe niedogodności.

