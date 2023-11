Tabela waloryzacji emerytur po wyborach. Wyliczenia wskazują nawet 400 złotych więcej S

Jeśli wskaźnik obecny wskaźnik waloryzacji emerytur się utrzyma, to oznaczałoby to wzrost rent i emerytur nawet o kilkaset złotych. Waloryzacja emerytur po wyborach jest pewna, bo wynika to z ustawy. Emeryci muszą jednak czekać na decyzje nowego rządu, czy ten utrzyma wskaźnik waloryzacji na poziomie 12,3%. Na kolejnych slajdach naszej galerii zobacz w galerii prognozowane kwoty emerytur po waloryzacji.