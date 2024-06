Tabletka „dzień po” w Kujawsko-Pomorskiem: kilkadziesiąt aptek z umową, jedna skarga

Jest skarga, apteki się zastanawiają

O złożeniu skargi do Funduszu, na dwie apteki w Toruniu poinformowała i pokazała jej treść – na swoim Facebooku - „Toruńska Brygada Feministyczna”. Nie jest ona podpisana. Wskazuje się w niej, że apteki te – mimo, że przystąpiły do programu pilotażowego ułatwiającego dostęp do antykoncepcji awaryjnej - to jednak odmówiły wystawienia recepty, osobom w wieku od 15 do 18 roku życia. „Żądam podjęcia działań w celu wdrożenia zarządzenia NFZ, w sprawie prawidłowej realizacji usługi farmaceutycznej z zakresu antykoncepcji awaryjnej, zgodnie z przepisami prawa oraz wymagam podjęcia działań wobec aptek” – tak kończy skargę osoba ją pisząca.

Do sprawy odniósł się Marcin Piątek, prezes Pomorsko-Kujawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej:- Aktywistki powinny docenić to, że apteki poprawiają dostępność do antykoncepcji awaryjnej, zamiast organizować naloty na nie. Z tego co wiem, to w tych przypadkach w Toruniu wykonano sztuczną prowokację, żeby sprawdzić, czy apteka wyda czy też odmówi wypisania tej recepty. Pamiętajmy, że zaopatrywanie pacjenta w lek to nie zabawa, a profesjonalne świadczenie medyczne.

Marcin Piątek poinformował też, że z opinii, które do niego docierają wynika, że „zdarzenie to doprowadziło do paradoksalnej sytuacji”: - Uczestniczące w pilotażu apteki zaczynają się teraz zastanawiać, czy było warto podjąć to wyzwanie i włączać się do pilotażu, skoro są celem ataków, bezpodstawnych skarg i prowokacji. A te apteki, które jeszcze zastanawiają się nad wejściem do programu, zaczynają odsuwać tę decyzję w czasie.