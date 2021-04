Tacy uczniowie dają powody do dumy! Odnieśli sukces w programie "Ekonomia na co dzień" Małgorzata Chojnicka

Ewa Żuchowska, p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej w Kikole, prowadziła warsztaty dla nauczycieli Małgorzata Chojnicka

Trzy szkoły z powiatu lipnowskiego znalazły się w finale Ogólnopolskiego Forum Ekonomicznego Młodych. To duży sukces, a w maju czekają ich jeszcze zmagania finałowe. Uczniowie ze Szkół Podstawowych w Kikole i Wichowie oraz z lipnowskiej „Dwójki” wzięli udział w programie „Ekonomia na co dzień” i zmierzyli się z przedsięwzięciem „Mój region – przyszłość dla wielu”. Zrealizowali tak świetne projekty, że zapewniły im awans do ogólnopolskiego finału, który odbędzie się w maju br.