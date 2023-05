Tajemnicza historia orłów z toruńskiego teatru z koronami cesarskimi w tle. Nowe odkrycie prof. Podlasiaka

Budynek toruńskiego teatru zdobiły niegdyś spektakularne sylwetki orłów, które zniknęły w pożodze dziejów. Co się z nimi stało?

Zaprojektowany przez wiedeńską firmę architektoniczną Fellner&Helmer i wzniesiony w 1904 roku toruński Teatr Miejski był ozdobiony wieloma elementami dekoracyjnymi. Były nimi m.in. dwa orły z brązu, co można zobaczyć na starych pocztówkach. Orły ufundowała działająca w Toruniu niemiecka firma Dammann und Kordes. Pozostały one na tym miejscu aż do 1941 roku, czyli do przebudowy Teatru Miejskiego przez nazistów. Wówczas zdemontowano je i rozebrano cokoły, na których były one umiejscowione. Te fakty są znane, ale jest też nowy wątek związany z orłami, na który natrafiłem podczas badań archiwalnych.

???

Historykom umknął jeden istotny detal związany z orłami z toruńskiego Teatru Miejskiego - orły miały korony cesarskie. Gdy dokładnie przyjrzymy się starym zdjęciom teatru toruńskiego, dostrzeżmy, że od 1904 roku do początku lat 20. XX wieku figury orłów zdobiły korony, natomiast w późniejszym okresie orły pozbawione były koron cesarskich.