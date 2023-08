Tak Apator Toruń zremisował w Gorzowie. Jan Ząbik odwiedził kibiców na rowerze [zdjęcia]

Zawodzący regularnie na wyjazdach For Nature Solutions Apator wreszcie pojechał dobry mecz na obcym torze i w Gorzowie zdobył punkt meczowy plus bonus. Na stadionie im. Edwarda Jancarza nie zabrakło wiernych fanów toruńskiej drużyny. Mamy dla Was zdjęcia z toru i trybun.

Remis i bonus Apatora w Gorzowie. Zobaczcie zdjęcia z meczu!

Świetny jak zwykle Emil Sajfutdinow, ale także solidny Patryk Dudek i Robert Lambert, a także z cennymi punktami Paweł Przedpełski i Wiktor Lampart - toruńska drużyna wyglądała w Gorzowie na monolit i w takiej dyspozycji może sprawić niespodziankę w play off. Było blisko wygranej. W ostatnim wyścigu Patryk Dudek do samej mety ścigał prowadzącego Szymona Woźniaka.

Emocje do końca i remis w meczu Stal Gorzów - For Nature Solutions Apator. To najlepszy występ wyjazdowy "Aniołów" w tym sezonie. Wiadomo, że w ćwierćfinale play off Apator zmierzy się z Motorem…

Stal - Apator 45:45. Po tym meczu torunianie poznali rywala w play off

Remis i bonus w Gorzowie oznaczają, że For Nature Solutions Apator zajmuje 5. miejsce po rundzie zasadniczej i o awans do półfinału zmierzy się z Platinum Motorem Lublin. Los zetknął te drużyny także w ubiegłorocznej rundzie play off, wtedy na etapie półfinału. Torunianie zdołali wygrać u siebie 46:44, ale w rewanżu wysoko przegrali. Teraz taki wynik dwumeczu dawałby szanse na awans do czwórki, bo oprócz trzech zwycięzców w parach do półfinału zakwalifikuje się także najlepszy z trzech przegranych.