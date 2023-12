Tak było na Jarmarku Bożonarodzeniowym na targowisku w Golubiu-Dobrzyniu. Zobacz zdjęcia

Na dzieci w ramach jarmarku czekała darmowa karuzela wenecka. Bilety rozdawała wiceburmistrz oraz były one dostępne także w namiocie urzędu. Atrakcją dodatkową była muzyka ludowa na żywo. Ponadto zaplanowano występy dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu oraz warsztaty tradycyjnego zdobienia pierników.Na dzieci w ramach jarmarku czekała darmowa karuzela wenecka. Bilety rozdawała wiceburmistrz oraz były one dostępne także w namiocie urzędu. Atrakcją dodatkową była muzyka ludowa na żywo. Ponadto zaplanowano występy dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu oraz warsztaty tradycyjnego zdobienia pierników.

Starosta Franciszek Gutowski dodaje: - Targowisko zostało kompleksowo zmodernizowane. Ten obiekt nadaje się nie tylko do handlu, ale także na imprezy, jarmarki.

Trzon jarmarku stanowiły stoiska handlowe. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich sprzedawały świąteczne potrawy i ciasta. Pierniki, makowce, łazanki, paszteciki, bigos, barszcz – to tylko część propozycji. Była także kuchnia polowa z grochówką oraz grzańce.

Na stoiskach lokalnych wystawców można było kupić produkty spożywcze (m. in. kajmak, przetwory warzywne, owocowe, soki, wędliny), a także choinki i zabawki. Ponadto było sporo kramów z dekoracjami świątecznymi, oferującymi m. in. stroiki, bombki, figurki czy oświetlenie. Pojawiło się dużo twórców ludowych, którzy oferowali m. in. produkty robione na szydełku czy w drewnie. Swoje stoiska miały także szkoły. Zbierano także pieniądze na leczenie Michałka Rygielskiego.