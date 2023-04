Tak dziś wygląda serialowy Joey z „Przyjaciół”. Matt LeBlanc bardzo się zmienił. Zobacz zdjęcia

W latach 90. aktor Matt LeBlanc zdobył popularność jako sympatyczny i przystojny Joey Tribbiani w kultowym serialu „Przyjaciele”. Dziś to 50-latek, który – choć czas się go nie imał – nadal czaruje osobistym urokiem.

„Friends” to amerykański serial, który zyskał już miano kultowego. W latach 90. zdobył popularność na całym świecie, a po blisko 30 latach od premiery nadal gości na ekranach. Serial komediowy „Przyjaciele” emitowany był przez stację NBC w latach 1994-2004. 10 sezonów opowiadających o perypetiach szóstki przyjaciół z Nowego Jorku wyemitowane zostały w 100 krajach na całym świecie. Fabułę serialu tworzą bohaterowie, którzy mają po około 25-30 lat, zamieszkują razem lub mieszkają po sąsiedzku. Widzowie oglądają ich relacje, życie uczuciowe, zawodowe – najczęściej przesiadują w kultowej kawiarni Central Perk na pomarańczowej kanapie lub w mieszkaniu Monici.

Joey Tribbiani, czyli Matt LeBlanc

Jednym z szóstki paczki jest Joey Tribbiani, w którego postać wcielił się Matt LeBlanc. Gra aktora opery mydlanej. Jest najbardziej wyluzowany z wszystkich przyjaciół, czaruje urokiem osobistym, nie wchodzi w stałe związki, choć zdarzył się epizod, że jego serce mocniej zabiło dla Rachel. Uwielbia jeść (ulubione danie to kanapka), a jego powiedzenie ‘How you doin?’ (Jak się masz?) zyskało miano kultowego. Od tego zwrotu w Warszawie powstała nawet nazwa kawiarni, a sam lokal nawiązuje do tego z serialu. Joey’a uwielbiały fanki na całym świecie.

Matt LeBlanc jako dziecko marzył o karierze motocyklisty, próbował też sił jako stolarz. W końcu, gdy w latach 80. (jako 17 latek) wyjechał z Newton do Nowego Jorku, został modelem i zaczął występować w reklamach telewizyjnych. Była to furtka do kariery aktorskiej. Obecnie ma na swoim koncie 10 filmów fabularnych i 14 seriali telewizyjnych. Był trzykrotnie nominowany do nagrody Emmy za występ w Przyjaciołach. Trzy kolejne nominacje otrzymał za rolę w serialu "Odcinki".

Tak dziś wygląda serialowy Joey z „Przyjaciół”, czyli Matt LeBlanc:

LeBlanc jest rozwodnikiem. Ma 19-letnią córkę. Serialowy Joey po 30 latach od premiery Friends bardzo się zmienił. Dziś to 56-latek z lekką siwizną i zmarszczkami. Jego sylwetka nabrała większych kształtów. Fanki nadal dostrzegają w nim czarujący uśmiech i naturalność.

Kim są Friends?

Produkcja otrzymała ponad sto nominacji i kilkadziesiąt nagród, w tym Złoty Glob i 6 statuetek Emmy (m.in. dla najlepszego serialu komediowego).Mimo że serial był hitem w latach 90, to dziś jego fani wracają do niego lub na nowo go poznają. Główni bohaterowie to szóstka przyjaciół:

Rachel Green , grana przez Jennifer Aniston – w pierwszym odcinku wbiega do kawiarni w sukni ślubnej. Okazuje się, że uciekła sprzed ołtarza. Zamieszkuje z Monicą i tworzy burzliwy związek z Rossem. Robi karierę w świecie mody. Co ciekawe, wiele fanek chciało się ubierać i mieść fryzurę jak Rachel Green.

, grana przez Jennifer Aniston – w pierwszym odcinku wbiega do kawiarni w sukni ślubnej. Okazuje się, że uciekła sprzed ołtarza. Zamieszkuje z Monicą i tworzy burzliwy związek z Rossem. Robi karierę w świecie mody. Co ciekawe, wiele fanek chciało się ubierać i mieść fryzurę jak Rachel Green. Phoebe Buffay , w której postać wciela się Lisa Kudrow – ekscentryczna gitarzystka, występuje w kawiarni „grając do kotleta”. Na co dzień jest masażystką. Ma siostrę bliźniczkę Ursulę (jej postać też gra). Została surogatką dla brata i jego żony, rodząc trojaczki.

, w której postać wciela się Lisa Kudrow – ekscentryczna gitarzystka, występuje w kawiarni „grając do kotleta”. Na co dzień jest masażystką. Ma siostrę bliźniczkę Ursulę (jej postać też gra). Została surogatką dla brata i jego żony, rodząc trojaczki. Rodzeństwo Monica i Ross Geller , grane przez Courteney Cox i Davida Schwimmera – to właśnie w mieszkaniu Monici (odziedziczonego po babci o charakterystycznych fioletowych ścianach salonu połączonego z kuchnią) rozgrywa się większość akcji. Uwielbia gotować i ma obsesję na punkcie czystości. Ross to starszy brat Monici, paleontolog i wykładowca, najpoważniejszy z szóstki przyjaciół. Ma syna Bena z pierwszego małżeństwa, a z Rachel córkę Emmę

, grane przez Courteney Cox i Davida Schwimmera – to właśnie w mieszkaniu Monici (odziedziczonego po babci o charakterystycznych fioletowych ścianach salonu połączonego z kuchnią) rozgrywa się większość akcji. Uwielbia gotować i ma obsesję na punkcie czystości. Ross to starszy brat Monici, paleontolog i wykładowca, najpoważniejszy z szóstki przyjaciół. Ma syna Bena z pierwszego małżeństwa, a z Rachel córkę Emmę Chandler Bing (w tej roli Matthew Perry) – uchodzący za najzabawniejszego z przyjaciół, zajmuje się analizą danych statystycznych (jego zawód jest obiektem żartów). Żeni się z Monicą, a w ostatnim odcinku na świat przychodzą bliźniaki, które zaraz po urodzeniu państwo Bing adoptują.

(w tej roli Matthew Perry) – uchodzący za najzabawniejszego z przyjaciół, zajmuje się analizą danych statystycznych (jego zawód jest obiektem żartów). Żeni się z Monicą, a w ostatnim odcinku na świat przychodzą bliźniaki, które zaraz po urodzeniu państwo Bing adoptują. Joey Tribbiani (aktor Matt LeBlanc) – gra aktora opery mydlanej; najbardziej wyluzowany z szóstki bohaterów, nie wchodzi w stałe związki, choć zdarzył się epizod, że jego serce mocniej zabiło dla Rachel. Uwielbia jeść (ulubione danie to kanapka), a jego powiedzenie ‘How you doin?’ (Jak się masz?) zyskało miano kultowego. Od jego powiedzenia w Warszawie powstała nawet nazwa kawiarni, a sam lokal nawiązuje do tego z serialu. ***

