Tak kombinują kujawsko-pomorskie firmy, żeby nie płacić minimalnej. "Musimy!" Mamy przykłady

- Cóż, tak jest, ale teraz są to ogromne pieniądze, od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku całkowity koszt zatrudnienia pracownika wynosi 5110,76 zł, a od lipca wzrośnie do 5180,64 zł. A przecież to nie jedyny nasz koszt, inne też rosną - komentuje pan Marcin, który ma kilka sklepów w powiecie włocławskim i zatrudnia 10 osób. - To cud, że jeszcze nie splajtowaliśmy. Wysokie koszty pracy pchają firmy do uciekania w szarą strefę.