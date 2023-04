Tak mieszka Wiktoria Gąsiewska - wiek, brat, rodzice, chłopak. Młoda aktorka dorobiła się własnego domu Weronika Błaszczyk

Wiktoria Gąsiewska to 24-letnia aktorka i prezenterka telewizyjna. Pomimo młodego wieku osiągnęła już niemałą popularność. Na swoim Instagramie zebrała ponad milion obserwujących. Co ciekawe, dorobiła się też już swoich czterech kątów. Jak wygląda dom Wiktorii Gąsiewskiej? Jak żyje na co dzień? Mamy zdjęcia!