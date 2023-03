Niedobór żelaza: objawy, przyczyny, leczenie. Co jeść, gdy ma się anemię - takie produkty mają najwięcej żelaza Weronika Błaszczyk

Jakie produkty zawierają najwięcej żelaza? Co warto jeść przy anemii?

Pogorszenie koncentracji, osłabienie, senność. To tylko niektóre dolegliwości, które towarzyszą niedokrwistości. Anemia to choroba dotykająca obecnie wiele osób. Może mieć różne podłoża, ale najczęściej jej powodem jest niedobór żelaza. Odpowiednia dieta może wspomóc leczenie, ale też zadziałać profilaktycznie. Jakie są przyczyny i objawy anemii? Które produkty zawierają najwięcej żelaza? Co warto jeść, gdy ma się anemię? Podpowiadamy!