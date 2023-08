Tak można podróżować za darmo. Ale uwaga - takie skutki niesie couchsurfing

O co chodzi z couchsurfing?

Idea polega na tym, że osoby podróżujące (nazywane "gośćmi") mogą skorzystać z dostępnych miejsc do spania u innych użytkowników Couchsurfing, którzy udostępniają swoje sofy, łóżka czy wolne miejsca - czasem też na podłodze ("couchsurfing" to dosłownie "surfowanie na kanapie"). Jest to nie tylko okazja do zaoszczędzenia pieniędzy na zakwaterowaniu, ale także szansa na bliższe poznanie kultury i życia lokalnych mieszkańców.