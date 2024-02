Tak można starać się o umorzenie długów za abonament RTV. Niektórzy w ogóle nie muszą płacić

Choć wezwania do zapłaty zaległego abonamentu RTV wysyła Poczta Polska, to nie ona ma uprawnienia do umarzania czy rozkładania na raty zadłużenia abonenta. Może to zrobić jedynie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

- Następuje to w sytuacjach wyjątkowych, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe - zaznacza Daniel Witowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej S.A.

Wniosek do KRRiT powinien zawierać: imię i nazwisko oraz adres abonenta dłużnika, indywidualny numer identyfikacyjny, precyzyjnie określone żądanie (tj. czy jest to prośba o umorzenie zaległości, rozłożenie na raty czy też umorzenie odsetek za zwłokę), okres i kwotę zaległości, uzasadnienie.

Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające: