Tak natychmiast ożywisz oklapłe tulipany w wazonie. Oto prosty trik z igłą

Bukiet tulipanów to miły gest na Dzień Kobiet, Dzień Matki czy urodziny. Pomimo dość masywnej budowy łodygi i liści, tulipany należą do mniej trwałych kwiatów. Gdy zauważysz, że twoje tulipany zaczynają opadać, możesz wykorzystać pewien trik z igłą, aby przywrócić im dawny blask. Sprawdź na kolejnych slajdach galerii, na czym on polega.

pixabay