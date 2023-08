Tak obchodzono jubileusz 70-lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego Kolejarz w Inowrocławiu. Zdjęcia

Obchody jubileuszu stanowiły dobrą sposobność do podsumowania działalności "Kolejarza". Mówił o tym Jerzy Oliwkowski, od 13 lat prezes jego zarządu. Przypomniał ważne dokonania inwestycyjne, które sprawiły, że obecnie ten ROD należy do wyróżniających się w okręgu bydgoskim. Ma nowoczesną infrastrukturę, zmodernizowaną sieć energetyczną i wszystkie ogródki podłączone do sieci wodociągowej. Te działania były wspierane finansowo przez inowrocławski ratusz.

Wśród wielu osiągnięć ROD "Kolejarz" należy przypomnieć otrzymany w 2014 r. tytuł "Wzorowy Ogród" w okręgu bydgoskim, a rok później taki sam tytuł i drugie miejsce w Polsce!