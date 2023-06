Tak Pogoń Mogilno świętowała 100-lecie istnienia. Małym marzeniem powrót do trzeciej ligi

Obecnie w klubie trenuje bowiem ponad 400 sportowców. Najważniejsza w Pogoni Mogilno jest oczywiście piłka nożna, ale są także sekcje tenisa stołowego, kickboxingu i koszykówki. Wcześniej sukcesy odnosili także pięściarze, czy siatkarki.

Włodarze klubu przypominają, że ważny pod kątem rozwoju był 2003 rok. Wtedy to prezesem został Michał Sieracki, który zmienił sposób zarządzania biało-niebieskich i postawił na pracę z młodzieżą. Po latach piłkarze awansowali do czwartej ligi. 6 lat później ster prezesa przejął Sławomir Woźniak, który funkcje tę pełni do dziś. Za jego kadencji zespół grał nawet w trzeciej lidze.

Mogilno może pochwalić się także rozwojem infrastruktury. Duża w tym zasługa współpracy klubu z władzami miasta. Nowe obiekty sportowe służą nie tylko sportowcom, ale i mieszkańcom w celach rozrywkowych.