Tak są otwarte sklepy w Poniedziałek Wielkanocny 1 kwietnia - Biedronka, Lidl, Żabka. Oto godziny otwarcia sklepów

1 kwietnia przypada Poniedziałek Wielkanocny, zwany Lanym Poniedziałkiem lub śmigusem-dyngusem. To drugi dzień świąt wielkanocnych. W Polsce jest to dzień ustawowo wolny od pracy a także święto, w które obowiązuje zakaz handlu, dlatego większość sklepów pozostanie zamknięta. W Poniedziałek Wielkanocny 1 kwietnia 2024 roku - markety i galerie handlowe będą nieczynne. Otwarte będą niektóre Żabki.

