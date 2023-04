Tak silnie obsadzonego turnieju szachów szybkich w naszym kraju jeszcze nie było! Na kibiców czeka światowa czołówka z Magnusem Carlsenem

Tak mocno obsadzonego turnieju szachów szybkich w naszym kraju jeszcze nie było! Superbet Rapid & Blitz Poland przyciągnie do Polski sześciu najwyżej sklasyfikowanych szachistów, a wśród nich nie zabraknie legendy tej dyscypliny – Magnusa Carlsena. Z całą światową czołówką boje toczyć będą dwaj nasi arcymistrzowie – Jan-Krzysztof Duda oraz Radosław Wojtaszek. Zapowiada się niezapomniane święto szachów.

To niesłychana gratka dla polskich fanów, gdyż bardzo rzadko się zdarza, by w turnieju, którego organizatorem jest Fundacja Superbet, uczestniczyła cała aktualna czołówka światowego rankingu. A tak będzie w Warszawie, gdy w dniach 20-25 maja 2023 roku do Centrum Konferencyjnego Polin przyjadą najlepsi z najlepszych. – Superbet Rapid & Blitz to z pewnością najsilniej obsadzony turniej szachowy w Polsce w 2023 roku – cieszy się Łukasz Turlej, sekretarz generalny Światowej Federacji Szachowej (FIDE). – W stolicy będziemy mieli wszystkich graczy z TOP 6 światowego rankingu szachów szybkich. Dla kibiców wyjątkowa będzie nie tylko możliwość obserwowania arcymistrzów na żywo, ale na pewno pojawi się szansa na zdjęcia z gwiazdami i autografy. Rozgrywki z Polski i Warszawy będą w samym centrum szachowego świata, śledzone przez miliony fanów z kilkudziesięciu krajów świata.

Poza czołową szóstką w rankingu szachów szybkich (Magnus Carlsen, Ding Liren, Wesley So, Jan-Krzysztof Duda, Richard Rapport, Maxim Vachier-Lagrave) w Warszawie zagrają jeszcze nasz arcymistrz Radosław Wojtaszek oraz Anish Giri, Bogdan-Daniel Deac i Kirił Szewczenko. Sponsorem turnieju są zakłady bukmacherskie Superbet. – Cieszę się, że najlepsi szachiści świata po raz kolejny spotkają się w Warszawie – mówi Jan-Krzysztof Duda. – Szczególnie, że tym razem zobaczymy też najlepszego szachistę świata Magnusa Carlsena, który jak magnes przyciąga kibiców szachowych. W tym roku gram w całym cyklu Grand Chess Tour, za co serdecznie dziękuję organizatorom. Zeszłoroczne zwycięstwo w Warszawie miło wspominam, ale to już historia. Teraz jest to nowy, inny turniej i na pewno chętnych na miejsce na podium jest więcej. Ja po prostu będę robił swoje i w każdym pojedynku dam z siebie wszystko. Myślę, że podczas „Superbet Rapid & Blitz Poland” dostarczymy kibicom wielu emocji i radości, szczególnie, że obsada będzie silniejsza, niż rok temu. Wszystkich chętnych zapraszam do Centrum Konferencyjnego Polin. Tak, jak rok temu, na pewno organizatorzy przygotują wiele niespodzianek i dodatkowych atrakcji – dodaje.

Szachiści w Polin zagrają najpierw w turnieju szachów szybkich, później czołowi zawodnicy świata rywalizować będą w szachach błyskawicznych. Turniej zakończy się 25 maja uroczystą ceremonią wręczenia nagród. Warto dodać, że w ramach całego cyklu (z łączną pulą nagród 1,4 miliona dolarów, w samej Warszawie w puli do wygrania będzie aż 175 tysięcy dolarów) odbędą się turnieje w Bukareszcie (4-16 maja, szachy klasyczne), a po Warszawie szachiści spotkają się jeszcze w Zagrzebiu, by pod koniec roku przenieść się do Saint Louis w USA, gdzie na przełomie listopada i grudnia odbędzie się ostatni, piąty turniej. – Społeczność szachowa to ponad sześćset milionów ludzi na całym świecie, a szachy są najbardziej popularną grą planszową na naszym globie. W naszym kraju, także dzięki wielkim imprezom, ten sport rozwija się w zawrotnym tempie. Cieszę się, że mamy także sportowe sukcesy, a w naszym turnieju wystąpią razem z zagranicznymi gwiazdami Jan-Krzysztof Duda i Radosław Wojtaszek. W zeszłym roku debiutowaliśmy z turniejem w Polsce i był on dla nas wszystkich bardzo udany. Cieszę się, że bierzemy udział w promocji tak istotnego sportu – podkreśla Adam Lamentowicz, prezes zarządu polskiej spółki Superbet.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!