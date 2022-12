Tak święta spędzą uczestnicy programu Rolnik Szuka Żony 9. Przygotowania trwają [zdjęcia]

- To są ludzie, którzy towarzyszyli wam przez wiele tygodni w dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Tak się ze sobą skutecznie dogadali, że aż ze sobą zostali. To będą ich pierwsze święta - mówił do telewidzów Tomasz Kammel, prowadzący program "Pytanie na śniadanie" w TVP 2.Uczestnicy programu "Rolnik szuka żony 9" w "Pytaniu na śniadanie". Zobaczcie zdjęcia >>>>>

AKPA/Piętka Mieszko