Tak teraz wygląda Adam Lochyński z "Top Model" - zdjęcia. To dziś wicemistrz Polski w kulturystyce i fitness

Tak się zmienił Adam Lochyński - uczestnik 10. edycji Top Model

"W modzie, generalnie, panuje taki trend, że tam chodzą "wieszaki" i ludzie, którzy są pozbawiani zdrowia, katują się, żeby osiągnąć jak najmniejsze wymiary, które pasują projektantom . Długo jest taki trend i pewnie szybko się nie zmieni. Takie sylwetki są pożądane u kobiet i u mężczyzn. Wygląda to jednak źle. Niejednokrotnie widziałem, jak dziewczyny tracą figurę, jak chłopaki wyglądają coraz gorzej, jakby byli chorzy. To dla mnie jest niezrozumiałe i nie podoba mi się. Z moją budową ciała jest to niemożliwe, bym do tych wymiarów mógł zejść i funkcjonować normalnie. Ja z natury jestem nieco większy " - skomentował Lochyński.

Ale czy bycie modelem było Pana marzeniem? - zapytała Alicja Tylkowska z NaM Wągrowiec.

"Trochę tak. Ale nadal działam w branży modelingu, choć bardziej w kierunku fitness i foto-modeling. Osobiście uważam, że mody w Polsce nie ma. Nawet moi znajomi, po programie, są w największych agencjach w Warszawie, to mają 2-3 zlecenia na kwartał. Uważam, że to bezsensowny biznes, bo jeśli ja miałbym doprowadzać się do takiego stanu, na wyłączność agencji, nie móc zmieniać swojego wizerunku i właściwie nic z tego nie mieć, to trochę klapa. I właśnie to wszystko zmotywowało mnie, by wrócić do swojej pierwotnej branży i zostać przy sportach sylwetkowych - jako foto-model, czy fitness-model. Jestem również trenerem personalnym i kończę w przyszłym roku studia fizjoterapii"- wyznał Lochyński.