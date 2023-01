Tak usunąć wosk z ubrania. Nie wkładaj go od razu do pralki! Oto skuteczne metody na usuwanie plam z wosku

Plamy z wosku są uciążliwe. Dość trudno jest usunąć wosk z materiału. Na dodatek może po nim zostać tłusta plama. Złym pomysłem jest wkładanie ubrania czy obrusu od razu do pralki. Zwykłe pranie w pralce może sobie nie poradzić z takim zabrudzeniem.Jak usunąć wosk z ubrania czy obrusu tak, aby nie pozostała plama ale również by nie zniszczyć materiału? Wiele osób zastanawia się, jak szybko ale i bezpiecznie usunąć plamę z wosku z tkaniny. Istnieje kilka sprawdzonych, domowych sposobów na pozbycie się wosku z tkaniny tak, by nie uszkodzić materiału. Zobacz teraz w naszej galerii kilka trików na to, jak pozbyć się wosku z ubrania >>>>>

unsplash.com