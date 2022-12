Tak w 2023 roku odzyskasz zwrot za styczeń - lipiec 2022. Rozliczenie podatku po obniżce z 17 do 12%

Obowiązek składania zeznań podatkowych

Tak odzyskasz zwrot podatku za styczeń - lipiec 2022

Do najważniejszych zmian podatkowych 2022 roku należy obniżenie stawki podatkowej z 17% do 12% dla dochodów nieprzekraczających pierwszego progu podatkowego (tj. do 120 tys. zł) oraz obniżenie comiesięcznej kwoty zmniejszającej podatek z 425 zł do 300 zł.