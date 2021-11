Tak w Brodnicy i powiecie brodnickim obchodziliśmy 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Zobaczcie zdjęcia i wideo

W Brodnicy m.in. złożono kwiaty pod pomnikami, zorganizowano Sokolą Wieczornicę Patriotyczną, podczas której wykonywano kotyliony, odbył się koncert z cyklu "Jazz w Annie", a także zorganizowano pierwszą Patriotyczną Gra Miejską, która rozpoczęła się w środę, 10 listopada na Dużym Rynku w Brodnicy. Jak przekazał nam Maciej Betlejewski, Komendant Hufca ZHP Brodnica była to patriotyczna gra miejska połączona ze szlakiem św. Jakuba. Gry zostały połączone, aby zdążyć z ich organizacją przed ewentualnym brakiem możliwości z powodu pandemii koronawirusa. Dofinansowanie na ten cel przekazała Gmina Miasto Brodnica, a miasto i muzeum pomagało w organizacji. W spotkaniu brali udział brodniccy harcerze, a także uczniowie szkół i przedszkola. Uczestnicy szli z Dużego Rynku między innymi do Zakola, Domu Harcerza, muzeum, a tam każda grupa musiała wykonać określone patriotyczne i nawiązujące do szlaku św. Jakuba zadania. - Najważniejsze to wyjść z domu, nie siedzieć przed komputerem, niech dzieciaki spędzają czas na świeżym powietrzu - przekazał nam Maciej Betlejewski, Komendant Hufca ZHP Brodnica. Jedną z osób uczestniczących w Patriotycznej Grze Miejskiej była Adrianna Głowacka, która wcześniej uczestniczyła w Manewrach Patriotycznych, w ramach których także odwiedzano miejsca związane z patriotyzmem (klasztorek, spichlerz, Dom Harcerza, Warsztaty Terapii Zajęciowej), a tam wykonywane były zadania, jak m.in. zapalenie zniczy na grobach patriotów. 17-letnia Adrianna Głowacka od 7 lat jest harcerzem, przygodę tę rozpoczęła z koleżankami.