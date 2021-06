Tak w Więcborku wygląda Centrum Aktywności Lokalnej. Piękna neogotycka budowla dostała drugie życie. Zobacz zdjęcia z otwarcia

Budynek został wzniesiony pod koniec XIX wieku. Z przekazów historycznych wiemy, że w okresie międzywojennym odbywały się tu spotkania misyjne i nabożeństwa. Okoliczni mieszkańcy nazywają to miejsce po prostu kościółkiem.

Po ponad roku prac zakończono remont budynku przy ulicy Rybackiej w Więcborku. Teraz to centrum aktywności lokalnej . W środę, tuż przed długim weekendem, w obecności radnych i zaproszonych gości, obiekt został uroczyście otwarty.

Od tego momentu obiekt niszczał i popadał w ruinę. Mieszkańcom zależało jednak, by go wyremontować i przywrócić mu dawną świetność. Władze gminy Więcbork przychyliły się do tych sugestii, jednak budżet samorządu nie był w stanie udźwignąć sam kilkumilionowych kosztów inwestycji.